Com Gabriela Spanic, SBT estreia novela mexicana inédita 'Se Nos Deixam'

Com o ator brasileiro Marcus Ornellas no elenco, o SBT estreia na segunda (17) a novela mexicana "Se Nos Deixam", de 2021. A trama mostra os bastidores de um programa jornalístico no México e tem no elenco a atriz Gabriela Spanic, famosa no Brasil pelo seu papel em "A Usurpadora" (1998).

A produção, inédita no Brasil, será exibida de segunda a sexta, às 18h15. Na história, Alice (Mayrín Villanueva) descobre que o marido e pai de seus três filhos, o poderoso âncora do principal noticiário do país Sérgio Carranza (Alexis Ayala), tem um caso com Julieta (Scarlet Gruber), jornalista com quem ele divide bancada.

Após pedir o divórcio, Alice tenta refazer a vida e retomar a carreira de escritora. Ela se envolve com Martin, papel do ator brasileiro Ornellas que tem uma carreira consolidada no México. Na novela, ele é um repórter em ascensão que vai trabalhar com o ex-marido de Alice. Os dois vão enfrentar preconceitos e adversidades para viver o romance.





Spanic interpreta Fernanda, uma mulher que se apaixona por um homem mais jovem que ela não sabe, mas é filho de sua melhor amiga.





Além de tramas mexicanas exibidas no horário da tarde e início da noite, o SBT reprisa na faixa nobre a "Carinha de Anjo" (2016). A emissora não exibe uma novela inédita de produção própria desde julho de 2020, quando chegou ao fim "As Aventuras de Poliana".

A expectativa do canal é lançar ainda no primeiro semestre de 2022 "Poliana Moça", continuação da trama infantojuvenil que voltou a ser grava no fim de 2021.





Agora, a personagem-título vivida pela atriz Sophia Valverde vai enfrentar os dramas típicos da adolescência. O ator Dalton Vigh também segue na história, assim como Thaís Melchior, Murilo Cézar e Igor Jansen.