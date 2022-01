Com o jogo encaminhado no "BBB22", Tadeu Schmidt alerta: 'O aquecimento acabou'

Após uma semana de calmaria no Big Brother Brasil 2022 (Globo), o jogo está encaminhado para a formação do primeiro paredão da edição, e nesta sexta-feira (21) o apresentador Tadeu Schmidt, 47, fez questão lembrar os participantes.



Ao fim da disputa de sorte -que deu a primeira liderança a Douglas Silva, e o poder do anjo Rodrigo- o apresentador disse aos participantes: "O aquecimento acabou, galera! O jogo começou". O comentário de Schmidt foi feito durante a transmissão ao vivo do programa.



A mesma afirmação foi feita por Boninho, 60, na noite de quinta-feira (20), O diretor do programa fez o mesmo comentário de Schmidt, só que em sua rede social. De acordo com ele, devido aos três participantes -Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada- que receberam diagnóstico positivo para a Covid antes da estreia do programa, a dinâmica do programa precisou ser alterada.



"Amanhã é um dia bem preciso e bem importante. (...) Eles estão começando a discutir alianças, estão entendendo o perigo do jogo de você não saber o que está acontecendo", afirmou. "Ainda está muito calmo, algumas alfinetadas leves, mas amanhã com a prova a coisa toda muda porque aí as pessoas vão para onde a gente diz não estar, no paredão", completou Boninho.

