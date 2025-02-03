Pesquisar

Mudanças no jogo

Daniele, Diego, Giovanna e Gracyanne estão no terceiro Paredão

Luísa Monte - Folhapress
03 fev 2025 às 15:33

Diego, Dani Hypolito, Gracyanne Barbosa e Giovanna estão no terceiro Paredão do BBB 25. Este será o primeiro Paredão quádruplo: duas duplas serão emparedadas, mas só um participante será eliminado, pela primeira vez na edição.


A formação foi feita em duplas, já que os brothers não sabem do fim da dinâmica: uma delas foi indicada pelos líderes, Maike e Gabriel. Depois, a casa votou e duas duplas foram à disputa. Em seguida, mais uma dupla sofreu contra-golpe. Por último, duas duplas se salvaram na prova Bate-Volta.


IMUNIDADE


Guilherme e Joselma estavam imunes ao Paredão, por indicação dos anjos Aline e Vinícius .


INDICAÇÃO DOS LÍDERES


Maike e Gabriel indicaram Diego e Daniele Hypolito.


QUEM VOTOU EM QUEM


Aline e Vinícius votaram em Gracyanne e Giovanna.

João Gabriel e João Pedro votaram em Aline e Vinícius.
Eva e Renata votaram em Gracyanne e Giovanna.
Vitória e Mateus votaram em Diogo Almeida e Vilma.
Diego e Daniele Hypolito votaram em Diogo Almeida e Vilma.
Guilherme e Joselma votaram em Gracyanne e Giovanna.
Diogo Almeida e Vilma votaram em Gracyanne e Giovanna.
Gracyanne e Giovanna votaram em Diogo Almeida e Vilma.
Camilla e Thamiris votaram em Diogo Almeida e Vilma.


CONTRA-GOLPE


Diogo, Vilma, Gracyanne e Giovanna escolheram, em consenso, indicar Aline e Vinícius ao Paredão.


BATE-VOLTA


Diogo e Vilma e Aline e Vinícius se salvaram.

