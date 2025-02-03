Daniele, Diego, Giovanna e Gracyanne estão no terceiro Paredão

Diego, Dani Hypolito, Gracyanne Barbosa e Giovanna estão no terceiro Paredão do BBB 25. Este será o primeiro Paredão quádruplo: duas duplas serão emparedadas, mas só um participante será eliminado, pela primeira vez na edição.





A formação foi feita em duplas, já que os brothers não sabem do fim da dinâmica: uma delas foi indicada pelos líderes, Maike e Gabriel. Depois, a casa votou e duas duplas foram à disputa. Em seguida, mais uma dupla sofreu contra-golpe. Por último, duas duplas se salvaram na prova Bate-Volta.





IMUNIDADE





Guilherme e Joselma estavam imunes ao Paredão, por indicação dos anjos Aline e Vinícius .





INDICAÇÃO DOS LÍDERES





Maike e Gabriel indicaram Diego e Daniele Hypolito.





QUEM VOTOU EM QUEM





Aline e Vinícius votaram em Gracyanne e Giovanna.

João Gabriel e João Pedro votaram em Aline e Vinícius.

Eva e Renata votaram em Gracyanne e Giovanna.

Vitória e Mateus votaram em Diogo Almeida e Vilma.

Diego e Daniele Hypolito votaram em Diogo Almeida e Vilma.

Guilherme e Joselma votaram em Gracyanne e Giovanna.

Diogo Almeida e Vilma votaram em Gracyanne e Giovanna.

Gracyanne e Giovanna votaram em Diogo Almeida e Vilma.

Camilla e Thamiris votaram em Diogo Almeida e Vilma.





CONTRA-GOLPE





Diogo, Vilma, Gracyanne e Giovanna escolheram, em consenso, indicar Aline e Vinícius ao Paredão.





BATE-VOLTA



