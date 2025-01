Daniele Hypolito é excluída de conversa no BBB 25 e chora

Daniele Hypolito ficou mais uma vez emocionalmente abalada após situação da noite desta sexta-feira (24) no BBB 25. Ao tentar se aproximar do grupo de meninas do quarto Nordeste, ela foi afastada.



Camilla, Thamiris, Gracyanne e Giovanna conversavam quando Daniele se aproximou. Percebendo que estavam incomodadas, a ex-ginasta perguntou se podia se juntar a elas. Camilla, então, pediu um tempo: "Só um 10 [minutos]. A gente queria conversar um pouquinho".

Daniele, então, se afastou e foi para perto de Diego, que a consolou. As meninas perceberam a situação e foram se desculpar com a sister.



"Eu estou me sentindo uma idiota", disse a ex-ginasta para as sisters. "Você não pode se sentir idiota por conta de uma semana de jogo", disse Thamiris.

Mais tarde, Diego conversou só com a irmã e com Gracyanne Barbosa. "Eu não quero que você se exponha mais. Você tem a mim. Você é amada, você é foda, eu tenho orgulho de ser seu irmão, eu me inspirei a minha inteira em você, você não vai mudar um dedo em quem você é", disse ele.



O ex-ginasta contou a Gracyanne sobre se sentir excluído na casa: "É muito visível que a gente perdeu espaço de conversa aqui". Ele também contou que a irmã sempre passou por essa situação: "Isso aconteceu com minha irmã a vida inteira".



Diego disse que Daniele recebeu comentários sobre seu físico, sobre suas roupas, a vida e a carreira inteira. "Ela se tornou uma pessoa com a solitude dela, mas muito excluída", concluiu.