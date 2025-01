Dos vagões de São Paulo para o mundo, veja quem é Victor Massaki, novo contratado da Globo

Victor Massaki, 28, é o novo contratado da Globo para integrar a equipe do Caldeirão do Mion na temporada especial de férias, gravada no Ceará. O rapper participa narrando com poesias improvisadas os acontecimentos do programa.





Com mais de 3 milhões de seguidores e vídeos que alcançam milhares de visualizações diárias, o artista iniciou sua carreira em meio a dificuldades, apresentando-se nas estações de metrô. Hoje, integra o elenco da emissora de maior audiência no Brasil.





Aos 17 anos, ele já chamava atenção nas redes sociais com apresentações de beats e poesias nos vagões. Sempre inserindo os passageiros nas rimas, transformando-os em parte do show. "Se o que você faz não muda nada nas pessoas, é só entretenimento. Se muda, é arte", diz Massaki em entrevista à reportagem.





Depois de cada apresentação, era hora de passar o chapéu para arrecadar contribuições, fundamentais para investir no sonho de uma carreira musical. O metrô, segundo ele, foi uma necessidade, não uma escolha. "Viver de arte no Brasil é muito difícil, no vagão pior ainda. Você vê seus amigos apanhando, tendo o dinheiro roubado, e não pode fazer nada".





O primeiro vídeo viral do cantor alcançou mais de 3 milhões de visualizações e rendeu convites para programas de emissoras como RedeTV!, SBT e Record. "O Brasil tinha perdido na Copa do Mundo, e uma amiga me gravou falando: 'Não é por isso que vocês vão ficar tristes. Nesse vídeo aqui o brasileiro volta a sorrir.' Fiz um freestyle, rimando com desconhecidos, e bombou de visualizações", lembrou o rapper.





A chance de participar do Caldeirão do Mion veio logo depois. No quadro "Caldeirola", Massaki concorreu com outros artistas pelo prêmio de R$ 10 mil. Ele chegou à final contra Yakko Sideratos e saiu vencedor.





"Você é um Fenômeno. Nunca vi alguém igual compondo e rimando tão rápido", afirmou o apresentador Marcos Mion no discurso final sobre o artista.





Após conquistar o público e ampliar sua base de seguidores nas redes sociais, recebeu um convite pessoal de Mion para integrar a equipe e participar do programa especial de férias, que vem sendo exibido aos sábados. "Ele ficou muito encantado com o que eu consegui fazer no Caldeirola, e me falou que eu podia muito mais", conta Massaki. Seu objetivo agora é participar de novas temporadas e conquistar mais espaço na televisão com o rap, para melhorar a vida da família.