Edilberto e Raissa são eliminados do BBB 25, com 50,7% dos votos

Edy e Raissa Simões são os segundos eliminados do BBB 25, com 50,7 % dos votos do público. Os artistas circenses disputaram o segundo paredão da edição com Vitória Strada e Mateus Pires (43,5%) e Diego e Daniele Hypolito (5,79%).





Camilla e Thamiris, que atenderam ao Big Fone, colocaram Edy e Raissa no paredão no último domingo (26). Os amigos se aliaram no jogo a Diogo e Vilma , João Pedro e João Gabriel e Maike e Gabriel.





Pai e filha, Ediberto e Raissa são artistas circenses, naturais de Minas Gerais.