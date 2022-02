Eliezer, do BBB, tem nude vazado e equipe do brother diz que está tomando providências

A equipe que administra as redes sociais de Eliezer, do BBB 22, afirmou em comunicado na manhã desta quinta (10) que está ciente sobre o vazamento de nudes do brother na internet. "Estamos tomando as devidas providências", informou em nota.

Na primeira semana do reality, Eliezer contou que já tinha preparado a sua equipe para se algo do tipo acontecesse. "Vai que vaza um nude ruim meu em rede nacional. O que eu fiz? Falei assim: se vazar um ruim, você vaza o bom. Em rede nacional, não passo vergonha, não!", disse ele na ocasião.

O brother é o segundo da atual edição do BBB a enfrentar o problema. Natália também teve um vídeo íntimo vazado logo no início do programa, o que levou administradores dos perfis dos outros participantes a se uniram nas redes sociais para pedir o fim do compartilhamento das imagens.



A mobilização foi iniciada pela equipe da própria Natália ao falar sobre o ocorrido nas redes sociais. "O compartilhamento desse conteúdo é um desrespeito à participante enquanto mulher e também à família dela", afirmou o perfil da sister no Twitter, que prometeu ainda que tomará "medidas cabíveis".



"Isso é muito sério e nenhuma pessoa deveria passar por essa exposição. Pedimos que denunciem todas as publicações e também perfis que estão compartilhando. Precisamos derrubar esse conteúdo e precisamos da ajuda de vocês!", completou sua equipe, pedindo apoio de outros brothers.