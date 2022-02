No BBB 22, Eliezer diz que gastou R$ 14 mil com harmonização facial para o programa

Eliezer contou nesta quarta-feira (9) que investiu bastante na própria imagem antes de entrar no BBB 22 (Globo). O designer e empresário fluminense contou ter gasto cerca de R$ 14 mil com uma harmonização facial com o objetivo de se sentir mais bonito.

O participante explicou os gastos em conversa com Tiago Abravanel e Linn da Quebrada. "Lá [onde fiz] custa R$ 1.000 cada ml do líquido", disse. "Na minha cara tem 13 ou 14 ml. Eu ia entrar pior ainda."

O neto de Silvio Santos chegou a brincar com o colega sobre a situação. "E ficou assim?", disse, levando os colegas às gargalhadas. Porém, todos se interessaram por saber mais sobre o procedimento.





"O queixo eu sempre tive para frente, por conta da minha mordida cruzada, mas sempre achei meu rosto muito fino, principalmente em foto", contou. "Evitava até fazer selfie por causa disso, porque tirava foto de baixo para cima."





Ele disse que fazia tempo que queria experimentar a harmonização facial. "Demorei a ter coragem de fazer", afirmou. "Desde que o Alok fez, fiquei com vontade. Quando sai de lá, me achei bonito. Esse troço faz milagre."

Eliezer já tinha falado sobre a harmonização há algumas semanas, durante bate-papo com Vinicius. "Dividi em 24 vezes, não paguei nem metade ainda", contou na época. "Tem um carro zero na minha cara. Deus me livre! Mas pelo menos eu entrei aqui."