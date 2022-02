Eliezer e Natália fazem sexo no BBB, e Gustavo e Laís se beijam na cama

A madrugada do Big Brother Brasil 22 (Globo) foi muito quente. Eliezer e Natália fizeram sexo e Gustavo e Laís se beijaram na cama de um dos quartos.



A aproximação entre Natália e Eliezer, até então desafetos, já que um vota no outro, começou na última festa quando Maria ainda fazia parte do reality. Porém, na ocasião foram apenas alguns beijos e arrependimentos.



Mas na festa dessa madrugada (17) foi diferente. Após se beijarem muito na frente de todos, ambos resolveram ir transar. Vídeos que circulam na internet mostram os movimentos feitos por ambos na cama.



Foi Vyni quem deu os preservativos para Natália levar ao quarto. Nat ainda perguntou se ele queria mesmo dar esse próximo passo antes de começarem. Vale lembrar que Eli e Maria já haviam tido uma relação sexual no programa.

Mas o clima de pegação não acabou aí. Além dos casais Paulo André e Jade e Lucas e Eslovênia trocarem beijos, um novo romance começou: Laís e Gustavo ficaram aos beijos sob o edredom.



No começo da festa da líder Jade Picon, Gustavo já tinha admitido para Laís que entrou no BBB já querendo beijá-la. A conversa entre os dois aconteceu ainda no começo da noite e rendeu muitos comentários do público nas redes sociais.



O participante da Casa de Vidro, que entrou no programa oficialmente apenas no último domingo (13), disse para a médica que ela está sendo desejada por todos fora do programa. "Eu já queria te beijar antes de entrar aqui. É verdade. Tu é uma das mulheres mais desejadas do Brasil", afirmou.



Quando finalmente foram para o quarto continuar as carícias, Scooby chegou a brincar perguntando se eles queriam um edredom. Gustavo até caiu da cama.