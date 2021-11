Em A Fazenda 13, peões cantam e falam sobre Marília Mendonça sem saber da morte

Sem saber da morte da cantora Marília Mendonça (1995-2021) após um acidente aéreo na sexta-feira (5), peões de A Fazenda (Record) falaram dela e cantaram algumas de suas músicas na tarde desta terça-feira (9) na sede do reality em Itapecerica da Serra.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Um dos mais animados era Rico Melquiades que com ajuda de algumas colegas de confinamento entoou "Ausência", um dos hits da cantora.

Continua depois da publicidade





Já Arcrebiano, que já foi segurança de Marília, foi outro que coincidentemente tocou no nome da estrela sem saber do que aconteceu com ela. Bil disse que ela é "gente boa demais e brincalhona".





O modelo trabalhou durante um ano na equipe de Marília, mas ela só descobriu o nome verdadeiro dele no dia em que os participantes do Big Brother Brasil 21 foram anunciados. "Não acredito que ele trabalhou comigo esse tempo todo e eu não sabia que o nome é Arcrebiano", comentou no Conversa com Bial na ocasião.

Continua depois da publicidade





Pelas redes sociais, muitos internautas se surpreenderam com o fato e repercutiram alguns vídeos sobre os participantes do programa da Record.





O projeto As Patroas, formado pela dupla sertaneja Maiara e Maraisa e a cantora Marília Mendonça, deve ter continuidade, segundo o produtor Junior Campi.





Ele publicou um texto em seus Stories sobre o futuro do projeto. "Nossa líder. Nossa cabeça pensante em tudo", começou Campi. "Maiara e Maraisa, Deus vai nos abençoar e nos dar forças para levar o projeto Patroas para frente e ela olhar lá de cima e ter orgulho do que estava sendo a maior realização da vida dela", completou.





Procurada, a assessoria das cantoras afirmou que ainda não é certo se o projeto realmente terá continuidade. "Por enquanto não temos nenhum posicionamento sobre este assunto", afirmou, acrescentando que "no momento oportuno as informações sobre assuntos diversos serão divulgadas".