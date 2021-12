Em A Fazenda 13, Sthe diz não saber 'quem se separou' no mundo dos famosos

Confinada na 13ª edição do reality A Fazenda (Record), a influenciadora digital Sthe Matos, que perdeu o noivado durante o programa devido às suas ações, revelou que está curiosa para saber as novidades do mundo dos famosos.

"Eu não sei como vai ser a sensação quando a gente sair daqui porque parece que eu vivi meus 23 anos aqui. Não lembro de mais nada", disse Sthe em conversa com Bil Araújo, Dynho Alves e MC Gui. "Na hora que eu ver um carro, um prédio, vou falar 'nossa'", completou o MC.

A influenciadora seguiu dizendo que esqueceu de algumas coisas pessoais dentro de sua casa, e ainda reclamou que o reality não possui nenhuma forma de interação dos peões com os seus familiares para estimular o cérebro.





"Três meses sem ver nada a sua memória começa ir apagando as coisas. A gente tem memória fotográfica e tem que ouvir. O f. é que a gente não tem um estímulo aqui", disse. "Tipo, a foto é a mesma foto e não é atual", completou.





Bil Araújo continua a conversa e diz que devem ter saído "muitas novidades" sobre os famosos. Matos concorda e diz: "Não sei quem se separou de não sem quem, não sei quem que foi preso, não sei quem que traiu e que não sei o quê que fez baixaria. Não sei quem nasceu".

"Muita coisa deve ter mudado", completou Dynho Alves. "Nossa, muita. Eu só quero que a pandemia tenha melhorado", respondeu a peoa, que ainda não sabe que seu noivo, o empresário Victor Igoh, anunciou o término do noivado.





Na noite da última segunda-feira (6), o empresário anunciou o fim de seu noivado com Sthe Matos. Ele fez um relato pelas redes sociais após se cansar de ver o clima de romance entre sua ex-noiva e Dynho Alves no confinamento.





"Após ver novos vídeos ontem, nos quais minha própria companheira assume -através de códigos em um bate-papo com sua colega de confinamento [Aline Mineiro]- alguns atos físicos com o dito 'amigo/irmão' [Dynho], e um outro vídeo, ainda mais íntimo, que desconsidera -de forma exacerbada- o status que ela ocupa aqui fora e deveria ocupar lá dentro, de mulher comprometida, repensei tudo", começou.





"Diante disso, levando em consideração o que eu quero para a minha vida, também os meus valores e a minha saúde mental e emocional, afirmo que, hoje, dia 6/12/2021, o meu noivado com Sthefane chegou ao fim", completou.