Maíra Cardi diz que tem playlist de louvor para hora do sexo com Arthur Aguiar

A influenciadora fitness Maíra Cardi, 38, revelou por meio de suas redes sociais que tem uma playlist de louvor para ser ouvida especificamente na hora em que faz sexo com o marido, o ator e cantor Arthur Aguiar, 32, atualmente confinado no BBB 22.

De acordo com ela, o sexo é um momento abençoado. "Quando estou na cama com meu marido, tenho a playlist de louvor, de sexo, sim. Deus está presente o tempo inteiro, porque se Deus não estiver, quem está? Minha vida tem louvor full time", disse ela.

Nos vídeos, Maíra explicou mais sobre sua relação com a fé. "Lembro como se fosse a primeira vez o dia em que ela [amiga] estava aqui e eu falei: 'Amiga, me ajude com a playlist para a hora de fazer amor'. A bichinha arregalou os dois olhos para fora", afirmou.





"A hora que Deus está presente na minha vida é a hora em que estou dentro do meu quarto com meu marido fazendo amor, inclusive gerando vida. Deus faz gerar a vida através do sexo, então o sexo é lindo e abençoado. Principalmente feito em amor, em família."





Na última semana, Maíra contou em seu Instagram que sua filha Sophia, 3, fruto do relacionamento com o ator Arthur Aguiar, sente muita falta do pai, que está confinado na 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo).

Ela explica que há dias em que Sophia chama por Arthur antes de dormir, e ao perceber sua ausência chora. "Ela não assiste [ao Big Brother], não é o tipo de programa para ela que tem 3 anos", completa a influenciadora fitness.





"[Ela] sente falta dele, chama para dormir, às vezes chora, não entende não. A gente explica, mas entender de verdade só quando ela crescer", completa. Cardi ainda comenta que a decisão de aceitar o convite para ir ao reality foi muito difícil para Arthur.