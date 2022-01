Enquanto falavam de Natália, Laís e Eslô imitam macaco e são acusadas de racismo na web

Espectadores da 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo) e internautas apontaram racismo em uma conversa entre Maria, Laís, Bárbara e Eslovênia sobre Natália. No trecho, a médica Laís e a ex-miss Eslovênia surgem fazendo uma imitação de macaco.

As quatro sisters conversavam no banheiro, e então Eslovênia afirmou que iria votar em Natália. Logo, elas perceberam que a manicure também estava no local e então começaram a rir da situação. "Dá para ouvir tudo aqui nessas paredes", diz Maria.

"Eu tenho certeza que a gente é chacota lá fora", continuou a cantora. E então Laís sai do cômodo fazendo uma imitação de macaco, seguida por Eslovênia que também imita o animal. Natália então sai do banheiro e fica em frente a pia, e então diz: "Ai Deus, me dá força".





"Nos dias atuais ainda vemos esse tipo de comportamento em rede nacional... Racismo é crime", escreveu uma. "Por que ninguém está falando do racismo que a Natália está sofrendo dentro do BBB? Isso é inadmissível. Boninho quero atitude sua, isso é criminoso e nojento", escreveu outro.





"E esse racismo no BBB passa batido que ninguém está falando nada? A doutora Laís imitando macaco é pura sacanagem", disse um terceiro. "Aconteceu uma p. cena de racismo poucas horas antes do programa começar e cadê isso em primeiro lugar nos Trending Topics? Sério, é muito revoltante, eu espero que essa Laís e a Eslô saiam com uma porcentagem maior que a da Mamacita (Karol Conká)... De longe!", apontou outra.

"Eu estou incrédulo que estou vendo isso... A Laís saí imitando um macaco depois de falar mal da Natália que tava no banheiro", escreveu um quinto. "O certo era a Laís ser expulsa ou tomar uma p. punição, porque esse povo do BBB sempre comete racismo e não dá em nada", completou outra.





Natália está no segundo Paredão da edição, ao lado de Jessilane e Rodrigo, que foi indicado pelo líder Tiago Abravanel. A sister, que foi indicada por Pedro Scooby, está no paredão pela segunda vez, e chegou a conversar com o surfista após a formação.





Ela foi colocada na eliminação por Pedro Scooby, que esteve imune e não foi votado. O surfista ganhou a prova de liderança com Tiago Abravanel, e escolheu ficar com a imunidade em troca do líder. No entanto, ele e o resto da casa foram pegos de surpresa ao saberem que ele também indicaria alguém direto para o paredão, poder que é normalmente concedido apenas ao líder.





Scooby colocou Natália em justificativa de que a sister teria votado nele semana passada, quando recebeu sete votos da casa. O ex-marido de Luana Piovani não deu mais explicações e não agradou Natália.





A sister disputou a prova bate e volta com Jessilane (mais votada pela casa) e Douglas Silva (indicado por Eliezer, imunizado por Rodrigo). Após a transmissão ao vivo do programa, Scooby procurou Natália para conversar e o diálogo não saiu como o previsto.





Scooby desejou "boa sorte" para Natália e atitude fez com que ela falasse algumas verdades para o brother. "Acho hipocrisia tu me colocar no paredão e depois vir me desejar boa sorte. Para de bancar o bom moço", afirmou.