Jade Picon, Arthur Aguiar e Jessilane se enfrentam no sétimo paredão no BBB 22

O sétimo paredão do BBB 22 foi formado muito antes deste domingo (6) e já gerou muitas especulações e memes por aí. No sábado (5), o Big Fone tocou pela segunda vez na edição e foi atendido por Jade Picon.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A mensagem dizia que ela já estava direto no paredão, mas que deveria indicar mais alguém para ir com ela. A sister logo indicou Arthur Aguiar, quem ela colocou como seu rival no jogo desde a segunda semana na casa.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Jade já colocou Arthur no paredão outras duas vezes quando foi líder na casa. No entanto, Arthur nunca teve oportunidade de colocar a rival no paredão, pois nunca foi líder para mandá-la direto para o paredão e quando teve poder de puxar alguém para ir com ele, a sister estava na posição de líder.





A formação começou na noite deste domingo (6) com a escolha do imunizado do Anjo Arthur. O brother escolheu imunizar o atleta Paulo André. DG já estava imune por causa da prova do líder. Ele terminou em segundo lugar e garantiu a imunidade.





Em seguida, o líder Pedro Scooby indicou a Jessilane para o paredão. Após a escolha do líder, Tadeu Schmidt iniciou a votação dos brothers no confessionário um a um. Os integrantes do quarto Lollipop já estavam combinados que os votos seriam em Gustavo para tentar livrar Eliezer. Apenas Laís não votou em Gustavo por causa de seu relacionamento com ele.

Continua depois da publicidade





Já o pessoal do quarto Grunge votou em Eliezer para defender Paulo André, pois ainda não sabiam como seria a dinâmica da imunização do Anjo, mas permaneceram com os votos em Eli. No entanto, Natália votou em Gustavo, pois tem um lance com Eli. Arthur votou em Laís, por ser sua rival no jogo.





Gustavo recebeu seis votos e Eli teve cinco. Sendo assim, o paredão foi formado por Gustavo, Jessilane, Jade e Arthur. Para dar uma apimentada no jogo, Tadeu pediu para Scooby buscar a urna para rolar alguns sorteios do Dedo-Duro.





Três pessoas tiveram que revelar seus votos. Lina escolheu descobrir o voto de DG, que votou em Eliezer. Gustavo pediu para saber o voto de Jessi, que votou também em Eliezer. E Eliezer quis descobrir o voto de Lucas, que também foi em Eliezer.





Depois do Dedo-Duro, Gustavo jogou a prova Bate-Volta com a dupla Arthur e Jade. Dessa vez não era uma prova apenas de sorte (pelo menos não no início). Os brothers tinham que escolher uma caixa da Above, pegar uma bola, apontar e jogar em uma estrutura dividida no chão com vários espaços diferentes com pontuações diferentes.





Jade e Arthur começaram empatados, mas chegando nas rodadas finais, Gustavo conseguiu acertar nas pontuações mais altas e depois teve a sorte de ter escolhido a caixa que pontuava em dobro na última rodada. Com isso, escapou do paredão e logo pulou na piscina para comemorar.





Na sala, os três emparedados têm 30 segundos cada um para convencerem o público do porquê merecem continuar no jogo.





Arthur Aguiar é o primeiro a falar. "Bom, quero muito permanecer no jogo, meu jogo foi muito coerente, muito verdadeiro até aqui, me joguei, fui intenso, eu sorri, chorei, acertei, errei, me dediquei, me entreguei no jogo aqui, quero muito ficar, acho que Deus tem planos maiores pra mim, acredito que não acabou aqui, quero pedir pro Brasil inteiro, pra todos os meus fãs votarem muito sem cansar, votar muito pra eu ficar, quero muito ficar eu confio muito neles e é isso, quero continuar jogando esse jogo aqui, não sabia que eu queria tanto estar aqui, eu só descobri quando fiquei aqui", declarou dentro dos 30 segundos.





Jade Picon afirma: "Começar pelo óbvio, quero muito ficar, essa está sendo a melhor experiência da minha vida de longe, mas também sei que não basta querer, tem que fazer por merecer e eu acredito que tenho feito isso aqui, me joguei, tenho feito tudo com muita coragem e tenho sido muito coerente com o meu jogo sem medo de nada e seria maior que tudo um sonho, usar toda essa experiência com veículo pra ajudar milhares de pessoas, ganhando o prêmio e doando 1 milhão e meio para cinco instituições diferentes brasileiras. E Fora Arthur pra terminar", disse ultrapassando o tempo.





Jessilane diz que vai começar seu discurso dizendo a frase que sempre diz dentro da casa. "Desistir pra mim nunca foi uma opção, indepedendente de tudo que eu tenha feito aqui, de ter sofrido, chorado, tive muito medo e tenho a todo momento e falo isso o tempo todo, porque realmente viver isso aqui é surreal e por isso eu peço, Brasil não desista de mim, eu sei que eu sou chorona, eu sei que eu tenho vários defeitos, mas eu estou me entregando, eu estou vivendo isso ao máximo que eu posso e dando tudo de mim, quero muito continuar aqui, se Deus quiser, por favor gente, me permita que eu continue, é isso", ressalta.





E você, em quem vota para deixar o BBB 22 na terça-feira (8)?