Erasmo está na roça de A Fazenda 13; Rico, Solange e Marina disputam Prova do Fazendeiro

Rico, Solange, Erasmo e Marina foram os peões indicados para disputar a sétima roça desta temporada de A Fazenda 13 (Record), na noite desta terça-feira (2). O peão mais votado pela casa sentou no banquinho e puxou um dos moradores da baia para a berlinda. O quarto foi indicado pela dinâmica do resta um.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A fazendeira Sthe indicou Rico direto para a roça. Ela disse que o peão a desapontou e que ele tem um jogo baixo de desestabilizar as pessoas, é grosseiro e mal educado. "Lá fora eu sou muito carinhosa com os meus amigos e aqui não é diferente com o Dynho, o Bil e a Mileide".

Continua depois da publicidade





Rico disse que estava esperando ser indicado pela fazendeira devido a discussão que eles tiveram no Jogo da Discórdia. "Ela é sombra do Bil e do Dynho", disse o peão, que foi interrompido por Sthe. "Posso falar sombra [Sthe]? Ela não tem moral para falar de mim, nem vida ela tem aqui dentro", disse Rico.





Antes dos peões iniciarem a votação, Adriane Galisteu pediu para Erasmo abrir o poder da chama vermelha, que ganhou de Tiago Piquilo. Ele teve que trocar os peões que estavam na baia - Dayane, Mileide, Dynho e Solange - por outros da sede. Erasmo se colocou na baia e escolheu Gui Araujo, Marina e Bil.

Continua depois da publicidade





Solange e Dynho empataram com cinco votos. A fazendeira Sthe desempatou e colocou Solange na roça. "Óbvio que não vou colocar meu amigo na roça", disse a fazendeira.





Solange tinha o poder de puxar um peão para a roça e escolheu Erasmo. "Se ele não tivesse votado em mim, eu não estaria na roça", disse a peoa. Erasmo falou que sabia que esse momento iria chegar.





Antes do resta um, Galisteu pediu para Tiago abrir a chama do poder amarela, que permitia salvar três pessoas. Tiago salvou ele e as peoas Valentina e Aline.





A quarta vaga foi decidida no resta um e Marina sobrou na dinâmica, indo para a roça. Ela teve que vetar um peão na Prova do Fazendeiro e escolheu Erasmo.





Veja quem votou em quem:





MC Gui votou na Sol





Aline votou no Dynho





Bil votou na Dayane





Solange votou no Dynho





Dayane votou no Dynho





Dynho votou na Sol





Erasmo votou na Sol





Valentina votou no Dynho





Mileide votou na Sol





Gui Araújo votou na Sol





Tiago votou na Mileide





Marina votou na Dayane





Rico votou no Dynho