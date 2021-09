Erasmo Viana, ex de Gabriela Pugliesi, participa de A Fazenda 13

O influenciador fitness Erasmo Viana, 35, ex-marido da musa fitness Gabriela Pugliesi, 34. foi confirmado nesta terça-feira (14) como participante de A Fazenda 13. O nome dele já circulava na lista de possíveis participantes um mês antes da estreia do programa.

Continua depois da publicidade





Ele tem 1,8 milhão de seguidores no Instagram e começou a carreira como modelo. Atualmente, ele é empresário e co-fundador de projetos relacionados à vida saudável e exercícios físicos.

Continua depois da publicidade





Antes de participar de A Fazenda, ele foi finalista em 2019 do programa O Aprendiz (Band), apresentado por Roberto Justus. Competitivo, quando deixou o programa ele disse que merecia o prêmio, mas respeitava o critério de Justus.





Na vida pessoal, Viana e Pugliese acabaram o casamento em fevereiro de 2021. Em uma série de vídeos no stories do Instagram, ele explicou o que aconteceu e afirmou ter cometido um erro, do qual se arrependeu.

Continua depois da publicidade





Pugliesi e Viana iniciaram o romance, em 2015, quando fotografaram juntos para uma marca de moda praia em Ilhabela, no litoral de São Paulo. Em abril de 2017, o casal oficializou a união com uma cerimônia em Trancoso, na Bahia.





Ao lado de Viana também estarão em A Fazenda 13: Erika Schneider, Arcrebiano, Dayane Mello, Fernanda Medrado, Gui Araújo, Liziane Gutierrez, Marina Ferrari, MC Gui, Mileide Mihaile, Mussunzinho, Nego do Borel, Tati Quebra Barraco, Tiago Piquilo, Valentina Francavilla e Victor Pecoraro.





A 13ª edição do reality será apresentado por Adriane Galisteu, 48, após a saída de Marcos Mion, 42, que apresentou as três edições anteriores. O programa deve durar, em princípio, 94 episódios.