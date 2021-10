Estreia da 10ª temporada de 'The Voice Brasil' será em outubro e terá quinto time

O reality musical The Voice Brasil (Globo) chega em sua 10ª temporada neste ano, já com data de estreia definida e novidades na dinâmica da competição. A nova temporada irá começar no dia 26 de outubro, após a novela das 21h.

Para celebrar os 10 anos do programa no Brasil, a edição contará com Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Iza e Lulu Santos como técnicos e trará o pentacampeão Michel Teló como quinto técnico, que irá agir em paralelo e formar outro time, para entrar na disputa depois de algumas fases do programa.

A temporada será exibida nas noites de terça e quinta-feira, e também terá reprises nas quartas e sextas-feiras no Multishow, a partir das 20h30. O programa terá apresentação de Tiago Leifert e André Marques, com Jeniffer Nascimento nos bastidores, e tem direção artística de Creso Eduardo Macedo.





A dinâmica atual é inédita no formato e, segundo a Globo, foi criada para a versão brasileira. Teló não ficará nas cadeiras giratórias como os demais colegas, mas assistirá a tudo de fora do estúdio. Ele só poderá chamar para seu time os participantes que não foram aprovados nas audições às cegas, os que perderam as respectivas batalhas ou os que forem eliminados de seus times originais.

A Globo diz que "na hora certa" o quinto técnico revelará seu time para os colegas. A partir de então, ele colocará seus participantes para disputarem o título do programa com os selecionados pelos demais técnicos.





A temporada também marca a despedida de Tiago Leifert da Rede Globo. Leifert deixa a Globo em dezembro, e foi substituído por André Marques em alguns episódios do programa. O apresentador titular gravou quatro episódios da nova safra e se ausentou do expediente, durante a fase, mas espera retornar ao comando do reality.





"Eu não gravei a fase remix semana passada mesmo, tive um problema e não pude ir", disse Leifert à coluna. "Eu já gravei quatro episódios. Essa última não deu! Se tudo correr bem, eu volto em breve", completou.





Ao decidir não renovar seu contrato com a Globo, Tiago Leifert pediu à direção da emissora para se despedir da casa comandando mais uma temporada do The Voice Brasil, como contou em uma conversa com Ana Maria Braga no Mais Você.





Marques já gravou três episódios, com plateia presencial, que está de volta ao reality. A ausência de Leifert no The Voice, no entanto, só veio à tona dia 6 de outubro, pelo programa A Tarde é Sua, de Sônia Abrão, na RedeTV!, por meio de Alessandro Lo-Bianco.