Eufórica, web festeja volta da série mexicana Chaves ao SBT

Um episódio que mexe com os sentimentos dos fãs de "Chaves" foi exibido na tarde deste sábado (12), em pleno Dia das Crianças, no SBT, e virou o assunto mais comentado no X.







Outro sinal da força do seriado mexicano veio na frieza dos números: a emissora chegou a picos 6 pontos de audiência em São Paulo (que passava por um apagão após o temporal da noite anterior) e também no Rio, somente nos dez primeiros minutos de seu retorno à TV, após quatro anos. Só perdeu para a Sessão de Sábado, na Globo, que bateu os 7.8 pontos. É o dobro do que o SBT marca no horário em SP e mais que o dobro no Rio de Janeiro. Cada ponto equivale a 191 mil pessoas.





A primeira parte desse bloco de episódios estreou na Televisa em 30 de maio de 1977. As partes seguintes foram exibidas em 6 e 13 de junho de 1977, respectivamente, tendo em vista que o seriado era exibido semanalmente na emissora durante aquela época.





No Brasil, o público só conferiu Chaves e sua turma em Acapulco no ano de 1991: a primeira leva estreou em 1988 e somente anos mais tarde é que o SBT apresentou o restante da saga para os espectadores.





A trama que faz tanto sucesso é a seguinte: depois que Chiquinha (Maria Antonieta de las Nieves) vence, inesperadamente, uma promoção com um produto capaz de limpar objetos de prata, ela e seu pai, Seu Madruga (Ramón Valdés), têm a chance de conhecer as praias de Acapulco, a pouco mais de 370 km da Cidade do México.





A partir desse ponto, a notícia se espalha rapidamente pela vizinhança e, com inveja, Dona Florinda (Florinda Meza), Quico (Carlos Villagrán) e o Professor Girafales (Ruben Aguirre) também decidem viajar.





Dona Clotilde -ou Bruxa do 71- (interpretada por Angelines Fernández) acompanha Seu Madruga na viagem por gostar muito dele, o Seu Barriga (Edgar Vivar) convida Chaves (Roberto Gómez Bolaños) para acompanhá-lo. Dessa forma, todos os personagens saem da vila para curtir suas férias.