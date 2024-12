Fernanda Lima diz que Globo acabou com Amor e Sexo por ser progressista

Fora da televisão desde que saiu da Globo, em 2021, Fernanda Lima falou pela primeira vez sobre o fim do programa Amor e Sexo, que ficou no ar de 2009 a 2018 na programação da emissora. Para Fernanda, a atração deixou a programação por ser progressista demais.



"Acho que sim, teve um pouco a ver com as pautas identitárias. Talvez eu tenha ido longe demais. Mas felizmente eu tinha coragem naquela época, hoje eu não sei como seria, por que tudo que a gente falou na época, hoje não é nada demais", disse em entrevista ao RivoNews.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



"Quando terminou a última temporada, veio a pandemia, e os programas que estavam em produção não entraram. Mas acabou por que deu, já era, estava muito abusadinho", comentou.



O Amor e Sexo ficou no ar por nove anos e tratava especialmente sobre sexo. Além de quadros e reportagens, Amor & Sexo contava com uma plateia eclética, de aproximadamente 400 pessoas, que interagia com os convidados e com a apresentadora Fernanda Lima.

Publicidade



Mylena Jardim e Régis Paulino eram os vocalistas da banda Amor & Sexo, eles davam o clima do programa, com músicas de todas as épocas e gêneros relacionadas ao assunto amor e sexualidade. O programa era exibido em formato de temporada.



Em 2018, sua 11ª e última temporada ficou marcada pela alta rejeição do público aos temas identitários e pelo boicote ao programa promovido nas redes sociais por apoiadores do então candidato a presidente Jair Bolsonaro. Naquele ano, o programa também perdeu várias vezes em audiência para Record e SBT nas noites de quinta.