Santuário de Nossa Senhora Aparecida divulga datas das missas de Natal e de Ano Novo

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, em Londrina, divulgou nesta segunda-feira (23) as datas para a celebração de Natal e Ano novo. Serão realizadas duas missas em cada um dos dias festivos, cada qual com sua respectiva liturgia.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

As missas do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, serão celebradas às 7h e às 20h. Já no dia 25, dia do nascimento de Jesus, haverá celebrações às 10h e às 18h. No ano novo, as missas do dia 31 serão 7h e 10h e no dia 1º serão às 10h e às 17h.





“Convidamos todas as pessoas a virem participar conosco das celebrações festivas do nascimento de Cristo e do ano novo civil, para que possamos pedir as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, de nossas famílias e de nosso novo ciclo”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.

Publicidade





Durante as missas de Natal nos dias 24 e 25, a liturgia relembra os eventos que marcam o nascimento de Jesus, com leituras, cânticos e salmos que fazem referência à data. As orações, nessa ocasião, celebram o verdadeiro significado do Natal.





Já a missa de Ano Novo no dia 31 de dezembro marca a lembrança da Sagrada Família, véspera da Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, cuja celebração é no dia 1º de janeiro.





“Em todas as missas, celebramos o mistério da fé cristão, nossa essência como fieis e filhos de Deus”, ressalta o sacerdote.