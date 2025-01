Fora do SBT, Christina Rocha aparece em divulgação do BBB 25 e surpreende internautas

Meses depois de deixar o SBT, Christina Rocha deixou internautas curiosos ao aparecer em uma chamada do BBB 25. Nesta quarta-feira (1º), a Globo publicou um vídeo de divulgação do reality show que conta com a participação da apresentadora.





A emissora aproveitou a fama de mediadora de conflitos para promover a nova edição do Big Brother Brasil, que começa no dia 13 de janeiro. O vídeo com Beatriz Reis -a 'Bia do Brás'-, Juliette e Christina fala sobre a dinâmica do BBB 25: os brothers entrarão em duplas na casa.





"Duplas? Olha, de duplas, de casais, de amigos e de confusão em família, eu entendo demais, viu? No dia 13 de janeiro, eu vou ficar aqui no meu sofá, esperando o BBB 25 começar", diz a ex-apresentadora do Casos de Família na chamada.





De acordo com o Notícias da TV, Christina Rocha foi contratada pela Globo somente para uma ação promocional. Ela não vai se juntar ao time do BBB.





A apresentadora deixou o SBT em maio. Ela e a emissora rescindiram o contrato depois dela pedir para deixar o Tá na Hora, programa jornalístico que vai ao ar no fim de tarde. Nome histórico do SBT, ela comandou o Casos de Família por mais de 15 anos.





No X, antigo Twitter, a aparição dela no vídeo do reality chamou a atenção dos internautas. "Vem aí a Christina Rocha apresentando o encontro, Glô?", questionou um usuário da rede socia.