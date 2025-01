Gabriel e Maike vencem prova do anjo do 'BBB 25' e colocam Daniele e Diego Hypolito no monstro

A primeira prova do anjo do BBB 25 aconteceu neste sábado (18). A dupla de amigos Gabriel e Maike foi a vencedora, superando as bailarinas Eva e Renata, que também tiveram um bom desempenho.





Eles ganharam a oportunidade de imunizar outra dupla na formação de paredão deste domingo (19) e também de escolher dois participantes para o castigo do monstro.





Os escolhidos para o monstro foram Daniele e Diego Hypolito, que terão que se vestir de quarto branco e botão. Gabriel e Maike ainda convidaram duas duplas para o almoço do anjo: João Gabriel e João Pedro e Edy e Raissa.





A performance dos vencedores impressionou até o apresentador Tadeu Schmidt, que brincou dizendo que o resultado tinha sido "histórico, antológico". Eles somaram 970 pontos no total.





A dinâmica era de garra humana, imitando uma máquina de pegar pelúcias. Enquanto um dos participantes ficava pendurado, tentando pegar o maior número de itens possível, o outro é era responsável por controlar a movimentação da garra.





O brother responsável pelo controle, porém, não estava vendo o colega e tinha que se basear nas instruções de quem estava no ar.





Cada elemento capturado tinha uma pontuação diferente: o lúpulo valia 10 pontos; a água, 20; o malte, 30; e a levedura holandesa; 50. A prova era patrocinada pela Amstel, marca de cerveja do Grupo Heineken.





O resultado de Maike e Gabriel foi reflexo da quantidade de leveduras holandesas que coletaram: 12. Só com esses itens, eles tiveram 600 pontos. Eva e Renata, por exemplo, somaram 680 no total.





Todos os participantes tinham que pegar pelo menos um item de cada para que a prova fosse validada. A primeira dupla, Edy e Raissa, foi eliminada por não ter conseguido cumprir essa regra –eles já estão no paredão, por indicação dos líderes.





As duplas que não participaram da dinâmica foram: Guilherme e Delma, Mateus e Vitória, e Diogo e Vilma, além de Aline e Vinícius, que são os líderes da semana.