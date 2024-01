Giovanna Lima, nutricionista e modelo, vence disputa por vaga no BBB 24

Giovanna Lima venceu a disputa por mais uma vaga no BBB 24 (Globo). Ela concorreu com outros 13 participantes em uma pré-seleção, e outros 18 nomes já estão confirmados. Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, ela tem 27 anos e esta foi a terceira vez que se inscreveu para o programa.





A jovem já entra com vantagem no programa: ela estará imune e não vai poder ser selecionada no primeiro Paredão. Giovanna afirma não gostar de bagunça e que isso vai ser um problema na convivência com outras pessoas.

"Não vou arrumar a bagunça de ninguém, faço questão de falar. Peço até que isso se torne um atrito. Se eu tiver que gritar e brigar, vou ter que fazer isso", diz em vídeo de divulgação.





Ela afirma que um de seus crushs famosos é o surfista Gabriel Medina (ex-marido de Yasmin Brunet, confirmado no reality) e diz ser muito expressiva. Se algo não a agrada, não adianta esconder, sua expressão facial não mente.

"É mais forte que eu, fica evidente quando não gosto de algo. Mas acho que não vai impactar nas relações com os outros participantes dentro da casa. As expressões demonstram muitas coisas, mas eu tenho muito respeito e cuidado nas palavras."





Um dos motivos que a faz querer entrar no programa são as festas, já que é festeira e "inimiga do fim".

"Quando eu saio gosto de botar pra quebrar. Danço muito, gosto de aproveitar ao máximo. Dou uma paquerada, mas isso normalmente não funciona muito, porque eu não sou a 'atacante' que chega nos caras. Os caras não chegam em mim. Já estou para titia. Tenho três amigas que vão ter filho em 2024. O restante já se casou. E sobrou eu, que vou ser a tia rica."