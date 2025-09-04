Giuliano Marcos fala pela primeira vez sobre demissão da RICtv: 'Levei um susto'

O apresentador Giuliano Marcos falou pela primeira vez, em entrevista ao podcast PodTudo Londrina, nesta quarta-feira (4), sobre a sua demissão da RICtv. Ele, que era âncora do jornalístico Balanço Geral, foi afastado no dia 12 de agosto "de surpresa" e substituído por Carlos Camargo.





No podcast, o jornalista relembrou a sua trajetória até ser convidado novamente para apresentar o programa em Londrina. Ele havia deixado o comando da atração em 2022, quando a emissora contratou Gustavo Parra para substituí-lo.

"Eu estava no Grupo Thathi [afiliada do SBT], em São José dos Campos (SP), quando recebi o convite. Amo Londrina e as pessoas daqui gostam de mim. Então, topei o desafio. A ideia era um projeto muito maior. O contrato era de quatro anos, mas, depois de dois meses e pouquinho, acabou o programa e me chamaram para uma reunião na sede administrativa", disse.





Ao receber a notícia de que não apresentaria mais o Balanço Geral, Giuliano pediu explicações à emissora. Segundo ele, os diretores não lhe deram detalhes sobre o motivo do desligamento. "Na hora perguntei o porquê e o diretor que estava lá me disse que foi uma decisão de Curitiba. De lá para cá, se eu disser para vocês que eu sei [o motivo], é mentira."

Apesar do ressentimento por ter sido retirado do projeto menos de três meses depois do retorno, o jornalista declarou que o período foi "muito importante" para a sua carreira. "O que eu posso dizer é que foram 70 e poucos dias muito intensos, em que conseguimos agregar novos parceiros ao programa e sentir esse carinho das pessoas no YouTube e nas ruas, mas a decisão foi da direção do grupo. Eu me surpreendi? Claro! Estou aqui para ser transparente, mas a emissora é uma empresa privada", argumentou.

Giuliano esclareceu que a RICtv arcou com todos os valores que devia a ele por conta da rescisão do contrato. O apresentador também pontuou que toda a situação o fez repensar as escolhas que teve nos últimos meses.





"A RIC me pagou absolutamente tudo aquilo que deveria pagar. Cumpriu com todas as obrigações e bola para frente. Foi uma decisão que mexeu com a minha vida de uma maneira muito rápida e que me fez pensar se eu deveria ter voltado para Londrina ou não. Mas, repito, a emissora tem esse direito, porque ela é dona da concessão", afirmou.

A RICtv não comentou sobre a decisão publicamente. Confira a seguir a entrevista que o jornalista concedeu ao podcast:

