Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Carlos Camargo deve assumir

Giuliano Marcos deixa a RICtv após 2 meses apresentando o Balanço Geral Londrina

Bruno Souza - Redação Bonde
12 ago 2025 às 16:50

Compartilhar notícia

Reprodução/ Instagram
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O jornalista Giuliano Marcos não apresentará mais o Balanço Geral de Londrina. De acordo com informações obtidas pelo Portal Bonde, ele foi informado nesta terça-feira (12) sobre o desligamento da RICtv, emissora em que trabalhava há 2 meses.

Giuliano reestreou no jornalístico no último 9 de junho, cerca de três anos após ser demitido. Ele havia apresentado o mesmo programa entre 2018 e 2022. Após ser desligado do projeto, foi para o interior de São Paulo, onde apresentou o Balanço Geral de Campinas até fevereiro deste ano. Em seguida, foi contratado pela filial do SBT na região para apresentar o Alô Você.

Giuliano foi contratado em junho para reforçar a audiência da afiliada da Record em Londrina. Junto com ele, Carlos Camargo também foi uma das novidades anunciadas para apresentar o Cidade Alerta. Na época, para dar lugar a eles, Vinícius Buganza e Gustavo Parra foram demitidos dos postos que ocupavam.

Segundo informações iniciais, Carlos Camargo deve assumir o Balanço Geral Londrina enquanto a emissora não encontra um substituto fixo. A reportagem entrou em contato com Giuliano Marcos, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Leia também:

Imagem
Macedão é afastado de jornalístico do SBT após vexame na audiência
O apresentador Felipe Macedo - que deixou Londrina para comandar o Tá na Hora, do SBT, em São Paulo - foi afastado do comando do policialesco após bater recorde negativo de audiência em sua estreia, na segunda-feira (9).
Imagem
Macedão é demitido do SBT e anuncia volta a Londrina após ser 'rejeitado' em SP
Após comandar apenas um programa em rede nacional, o apresentador Felipe Macedo, popularmente conhecido como Macedão, foi oficialmente demitido do SBT e voltará a Londrina
Giuliano Marcos Televisão Balanço Geral Londrina RICtv demissão Demissões
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas