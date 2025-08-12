Giuliano Marcos deixa a RICtv após 2 meses apresentando o Balanço Geral Londrina

O jornalista Giuliano Marcos não apresentará mais o Balanço Geral de Londrina. De acordo com informações obtidas pelo Portal Bonde, ele foi informado nesta terça-feira (12) sobre o desligamento da RICtv, emissora em que trabalhava há 2 meses.





Giuliano reestreou no jornalístico no último 9 de junho, cerca de três anos após ser demitido. Ele havia apresentado o mesmo programa entre 2018 e 2022. Após ser desligado do projeto, foi para o interior de São Paulo, onde apresentou o Balanço Geral de Campinas até fevereiro deste ano. Em seguida, foi contratado pela filial do SBT na região para apresentar o Alô Você.





Giuliano foi contratado em junho para reforçar a audiência da afiliada da Record em Londrina. Junto com ele, Carlos Camargo também foi uma das novidades anunciadas para apresentar o Cidade Alerta. Na época, para dar lugar a eles, Vinícius Buganza e Gustavo Parra foram demitidos dos postos que ocupavam.





Segundo informações iniciais, Carlos Camargo deve assumir o Balanço Geral Londrina enquanto a emissora não encontra um substituto fixo. A reportagem entrou em contato com Giuliano Marcos, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.



