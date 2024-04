Globo abre inscrições em dupla para Big Brother Brasil 25

Tadeu Schmidt, 49, anunciou a abertura das inscrições para o Big Brother Brasil 25 durante a noite desta segunda-feira (15). O comunicado aconteceu dentro da programação ao vivo do BBB 24.



De acordo com o apresentador, os candidatos só poderão se inscrever em duplas. Cada duo deve fazer apenas um cadastro com os dois CPFs. "E quem se inscrever junto a uma dupla não poderá fazê-lo novamente com outra pessoa", destaca o formulário.



"Escolha bem sua dupla", destacou Tadeu. O apresentador sugeriu que as inscrições sejam feitas entre pessoas com "laço muito forte."



A dinâmica lembra a do BBB 18, em que Ana Clara entrou junto com o pai, Ayrton, a mãe, Eva e o irmão, Jorge. Apenas Ana Clara e Ayrton permaneceram até a final do jogo. A dupla, no entanto, era a única da edição sob essa dinâmica. Os demais participantes jogaram individualmente.