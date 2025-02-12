Globo confirma transmissão do show de Lady Gaga em Copacabana

A Globo confirmou que vai transmitir para todo o país o show de Lady Gaga, nas areias de Copacabana, no dia 3 de maio.
Além da transmissão na TV aberta, o espetáculo também será exibido no canal pago Multishow e no streaming do GloboPlay. O anúncio da Globo foi feito nesta segunda-feira (11) durante um evento para o mercado publicitário.
Esta será a segunda vez que Lady Gaga se apresentará no Brasil. A artista esteve no país para três shows em 2012 com a "The Born This Way Ball Tour", com passagens pelo Rio, São Paulo e Porto Alegre. A artista retornaria ao país no Rock in Rio em 2017, mas precisou cancelar por questões de saúde -ela sofre com fibromialgia.
Show de Lady Gaga será o segundo de uma diva pop nas areias de Copacabana. Em maio do ano passado, Madonna encerrou sua turnê com um mega show na orla de Copacabana, em um evento que celebrou os 100 anos do banco Itaú. Devido o alto número de turistas que o show atraiu, a prefeitura do Rio decidiu tornar esse um evento anual.
