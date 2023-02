Glória Maria: primeira jornalista a entrar ao vivo e a cores na televisão brasileira

Morta nesta quinta-feira (2), a jornalista Glória Maria construiu uma carreira cheia de momentos emblemáticos. Um deles aconteceu em 1977, quando ela se tornou a primeira repórter a entrar ao vivo e a cores no Jornal Nacional, da TV Globo, considerado o telejornal mais importante do país.





Jornalista Glória Maria morre aos 73 anos no Rio de Janeiro

À época, a jornalista mostrou o movimento de saída de carros do Rio de Janeiro durante um fim de semana. Em entrevista ao projeto Memória Globo, ela lembrou que uma lâmpada queimou e ela precisou improvisar, algo que teve que fazer outras vezes ao longo de sua carreira.





"Quando a lâmpada queimou, faltava um minuto para a entrada ao vivo. O jeito foi acender a luz da Veraneio", disse ela, em referência a um carro que era usado pela emissora. Para conseguir fazer a reportagem, Gloria e o repórter cinematográfico tiveram que ficar de joelhos, com o farol no rosto da jornalista para garantir uma boa iluminação.





Glória Maria voltaria a ser pioneira três décadas depois. Em 2007, ela se tornou a primeira profissional a fazer uma transmissão em HD na televisão brasileira. A reportagem foi transmitida no Fantástico e falava sobre a festa do pequi, fruta de cor amarela adorada pelos índios Kamaiurás, no Alto Xingu.