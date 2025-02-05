Gracyanne Barbosa chega ao quarto secreto do BBB 25

Gracyanne Barbosa chegou ao quarto secreto do BBB 25 nesta terça-feira (4), enquanto Giovanna saiu da casa. A musa fitness foi surpreendida com a notícia de que continuaria confinada e que sua irmã seria a eliminada da semana.
Tadeu Schmidt anunciou a novidade para as sisters: "Só uma de vocês foi eliminada. Pela decisão do público, a outra vai para o quarto secreto, cheia de privilégios e volta para a casa em breve, no VIP e com imunidade".
Gracyanne se emocionou bastante ao descobrir a eliminação da irmã. Logo após se recuperar, começou a assistir aos brothers na casa.
