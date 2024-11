Gui Vieira vence Prova de Fogo em A Fazenda 16

Em uma prova que exigia agilidade e concentração, o ator e modelo Gui Vieira levou a melhor e conquistou a nona Prova de Fogo de "A Fazenda 16", realizada neste domingo (18). O peão tem agora nas mãos o Poder do Lampião da semana, que pode mudar o rumo do reality.

Quatro peões foram para a baia: o ator Sidney Sampaio, a apresentadora Flor Fernandez, o músico Juninho Bill e a influenciadora Flora Cruz.

A prova simulava uma mesa de sinuca, com duelos entre os oito peões selecionados por sorteio. Os confrontos da primeira fase foram: Babi Muniz contra Flora; Sacha Bali contra Flor; Gilson de Oliveira contra Sidney; e Juninho contra Gui. Enquanto os perdedores foram eliminados e enviados diretamente para a baia, os vencedores avançaram na disputa, com Gui se consagrando o grande vencedor. "Quatro vitórias em quatro rodadas", celebrou Gui.

Antes da prova, a apresentadora Adriane Galisteu anunciou o poder escolhido pelo público: a Chama Laranja. A opção selecionada foi: "Você deve escolher dois peões da sede. Eles também poderão ser escolhidos na puxada da baia". Já a Chama Branca é determinada pela produção e só é revelada durante a votação ao vivo na Formação da Roça.

