Entremet? Aprenda a fazer a sobremesa francesa do desafio do MasterChef Confeitaria

No MasterChef Confeitaria de terça-feira (10), os confeiteiros tiveram que entregar a sobremesa com cinco texturas diferentes: uma base crocante, um tipo de biscuit, uma geleia, uma camada cremosa e uma mousse.

Geralmente, é finalizada com uma glaçagem brilhante espelhada, mas acobertura, assim como sua composição, pode ser feita de várias formas. Vai da criatividade da confeiteira ou confeiteiro de combinar os sabores e as texturas do doce.

Entremet de cumaru, erva-doce, manga e maracujá por Well

Croustillant de coco: derreta o chocolate. Misture os dois tipos de coco com o chocolate e passe a mistura para um papel-manteiga. Coloque outro papel-manteiga por cima e abra com um rolo de massa para formar uma cama bem fina. Corte com um aro de 10 centímetros e leve para a geladeira para firmar.

Entremet de tangerina, cambuci e guanciale por Matheus Rosa





Ingredientes





Mousse de chocolate 65%

400 grama(s) de creme de leite fresco

10 grama(s) de gelatina sem sabor

50 grama(s) de água gelada

150 grama(s) de leite

250 grama(s) de chocolate 65%





Geleia de tangerina

250 grama(s) de tangerina

125 grama(s) de açúcar

6 grama(s) de pectina

100 grama(s) de suco de tangerina

30 grama(s) de suco de limão-siciliano

2 grama(s) de ácido cítrico





Curd de cambuci

4 ovos

2 gemas

20 grama(s) de amido

100 grama(s) de suco de laranja

100 grama(s) de polpa de cambuci

80 grama(s) de açúcar

1 grama(s) de sal

1 grama(s) de ácido cítrico

30 grama(s) de manteiga





Crocante de castanha com guanciale

25 grama(s) de manteiga

200 grama(s) de guanciale

100 grama(s) de chocolate 65%

1 grama(s) de sal

100 grama(s) de açúcar refinado

80 grama(s) de tapioca flocada





Dacquoise de castanha-do-pará

120 grama(s) de castanha-do-Pará moída

120 grama(s) de açúcar impalpável

50 grama(s) de açúcar refinado

150 grama(s) de clara de ovo





Glaçagem espelhada laranja

125 grama(s) de açúcar refinado

125 grama(s) de glucose de milho

85 grama(s) de leite condensado

85 grama(s) de água em temperatura ambiente

8 grama(s) de gelatina sem sabor

45 grama(s) de água gelada

2 grama(s) de corante laranja

1 grama(s) de dioxido de titânio





Ganache montée de chocolate com uísque

150 grama(s) de chocolate 65%

150 grama(s) de xarope de laranja com uísque

250 grama(s) de creme de leite fresco

5 grama(s) de gelatina

25 grama(s) de água gelada





Glaçagem de chocolate pulverizada

200 grama(s) de chocolate 65%

150 grama(s) de manteiga de cacau





Xarope de uísque

50 grama(s) de uísque

raspa(s) de 1 laranja

100 grama(s) de açúcar

100 grama(s) de água





Tempo: 150 min

Dificuldade: Dificil

Rendimento: 1 porção





Modo de preparo





Mousse de chocolate 65%: aqueça o leite e adicione sobre o chocolate picado. Em um mixer, processe bem a mistura até fica lisa. Hidrate a gelatina com água gelada e deixe descansar por alguns minutos. Coloque na ganache de chocolate com leite. Bata o creme de leite até o ponto de pico médio e misture a ganache com a gelatina. Divida em três partes e incorpore, delicadamente, para não perder ar.





Geleia de tangerina: em uma panela, misture todos os ingredientes. Leve ao fogo médio até atingir o ponto de geleia. Peneire e coloque para congelar. Use um aro envolvido com plástico-filme para facilitar a montagem da entremet.





Curd de cambuci: leve todos os ingredientes à thermomix e cozinhe a 120ºC por 15 minutos. Adicione a mistura em um recipiente e leve para congelar. Use um aro forrado com plástico-filme para facilitar a montagem.





Crocante de castanha com guanciale: derreta o chocolate. Leve o guanciale para um frigideira, sem gordura, e deixar fritar até ficar crocante. Toste as castanhas e reserve. Faça o caramelo seco com o açúcar refinado. Misture as castanhas tostadas e a tapioca flocada formando um praline. Bata na thermomix o crocante de castanha com a guanciale e misture no chocolate com manteiga derretida. Reserve.





Dacquoise de castanha-do-Pará: bata a clara em neve com o açúcar refinado. Misture a castanha moída com o açúcar impalpável e coloque as castanhas e o açúcar no merengue francês. Incorpore, delicadamente, com a espátula e levar para assar por 180ºC por 15 minutos. Corte com o aro no tamanho da entremet. Passe o crocante de castanha com guanciale e leve para resfriar.





Glaçagem espelhada laranja: hidrate a gelatina com água gelada. Leve o restante dos ingredientes para uma panela em fogo médio e deixe aquecer a 103ºC. Tire do fogo, acrescente a gelatina e mixe bem. Reserve com plástico-filme em contato.





Ganache monté de chocolate com uísque: hidrate a gelatina e reserve. Aqueça o xarope e adicione ao chocolate picado. Acrescente a gelatina e misture bem. Entre com o creme de leite gelado e bata novamente. Leve para gelar por 15 minutos no ultracongelador ou até que chegue à 10ºC. Bata com o globo na batedeira planetária e reserve.





Glaçagem de chocolate pulverizada: derreta o chocolate com a manteiga de cacau e coloque no pulverizador a 40ºC. Retire e aplique no entremet congelado.





Xarope de uísque: leve todos os ingredientes para ferver e reserve.





Montagem da entremet: na forma de silicone, coloque a mousse até a metade da forma e leve ao ultracongelador por cerca de 15 minutos. Retire e insira o inserts. Primeiro, aplique o curd, depois a geleia, um pouco de mousse e, por último, a docquoise com o crocante. Repita o processo até ter usado todas as misturas, montando camadas. Finalizada a montagem, leve para congelar por 1 hora no ultracongelador ou 12 horas no freezer convencional. Retire e aplique a pulverização. Glaceie metade do entremet e utilize a ganache montée para decorar. Para finalizar, use folha de ouro, laranja e decoração de chocolate.