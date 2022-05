Inscrições estão abertas para “MasterChef +”, formato inédito no Brasil

Após a estreia da nona temporada do MasterChef Brasil, a Band abre inscrições para um formato inédito, o MasterChef +. A competição vai reunir cozinheiros amadores acima de 60 anos e será exibida em novembro.

Os interessados em participar da disputa deverão preencher um formulário no site da emissora, além de enviar uma foto e um vídeo com no máximo 15 minutos de duração. Para concorrer a uma vaga na atração, os participantes não podem ter prestado serviços profissionais como cozinheiros. Também não serão aceitas inscrições de pessoas que já tenham curso superior em Gastronomia ou sejam estudantes da área.

O talent show vai ao ar toda terça-feira, às 22h30, na tela da Band, com transmissão simultânea no band.com.br e no aplicativo BandPlay. A partir de 20 de maio, a atração também será exibida toda sexta-feira, às 19h25, no canal Discovery Home & Health e no discovery+.