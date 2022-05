Rihanna dá à luz seu primeiro filho com rapper ASAP Rocky

A cantora Rihanna deu à luz um menino, segundo fontes do site TMZ. De acordo com as informações divulgadas, o bebê, fruto do relacionamento da cantora com o rapper ASAP Rocky, nasceu em Los Angeles na última sexta-feira (13), mas a informação somente foi divulgada nesta quinta-feira (19).

Até o fim desta tarde, o casal não havia se pronunciado sobre o assunto e o nome do bebê também não foi revelado. A última aparição pública da cantora se deu no dia 9 de maio, quando ela e o rapper foram vistos jantando em um restaurante em Los Angeles.

O casal anunciou a gravidez em janeiro deste ano, e desde então toda a web tem esperado ansiosamente para conhecer o rostinho do filho da Rihanna, que é uma das cantoras mais famosas das últimas décadas.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.