As irmãs Camila e Thamiris são a segunda dupla do grupo Pipoca do BBB 25 (Big Brother Brasil 2025), confirmadas na tarde desta quinta-feira (9).





Ambas são do Rio de Janeiro (RJ). Camilla é trancista e tem 34 anos; Thamiris é nutricionista, tem 33 anos e as duas estão solteiras.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Saiba mais:

Publicidade