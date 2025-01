Vitória Strada e Mateus Pires Lemos são a primeira dupla do Camarote no BBB25

A dupla de amigos Vitória Strada e Mateus Pires Lemos é a primeira confirmada no Camarote no BBB 25 (Big Brother Brasil 2025). Os participantes estão sendo divulgados a partir do fim da tarde desta quinta-feira (9).





Strada é atriz, tem 28 anos e é de Porto Alegre (RS). Lemos é arquiteto, a mesma idade dela, 28, e é de São José dos Campos (SP).

Saiba mais no vídeo de apresentação deles:

