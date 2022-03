Jade Picon é eliminada com 84,93% dos votos no BBB 22

Jade Picon é eliminada do sétimo paredão do BBB 22 com 84,93% dos votos na noite desta terça-feira (8). Jade disputava a permanência na casa com Arthur Aguiar e Jessilane. O ator recebeu 1,77% dos votos e a professora teve 13,3%.

Conforme a Globo, esse foi o segundo paredão com mais votos da história do programa. Atingiu 698 milhões de votos. O paredão mais votado continua sendo o de Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzalez do BBB 20, com 1,53 bilhão de votos, quando Prior foi eliminado. O terceiro paredão mais votado foi de Juliette, Sarah e Gil do Vigor do BBB 21, com 654 milhões de votos.

A sister entrou para o ranking de maiores rejeições de paredões triplos da história do BBB. O paredão mais esperado do BBB 22 começou a ser formado na noite de sábado (5) quando Jade atendeu o segundo Big Fone da edição. A influencer foi direto para o paredão e escolheu Arthur Aguiar para acompanhá-la.







No domingo (6), o líder Pedro Scooby indicou Jessilane diretamente para o paredão e o mais votado pela casa foi Gustavo, que conseguiu se salvar na prova Bate-Volta em uma virada histórica nas últimas rodadas do jogo. Logo, o paredão foi formado por Jade, Arthur e Jessilane.





A eliminação

"Quando terminar, seremos 13 jogadores", diz Tadeu Schmidt. "Não vou fingir que é apenas um Paredão. É a rivalidade declarada, que chegou com ares de duelo. Um duelo com uma terceira pessoa ali, que não tem nada a ver com a história. Uma rivalidade que surgiu de forma surpreendente, ninguém esperava aquilo. Foi na semana 3. Jade faz parte de um quarto que sonha com a primeira vitória no Paredão. Arthur faz parte de um quarto que está acostumado com isso. O Brasil que decide quem vai embora", declara o apresentador. Em seguida, acrescenta que o Brasil resolveu não dar uma segunda chance e a eliminada é Jade.







Trajetória no jogo





Jade Picon entrou na casa mais vigiada do Brasil três dias depois dos demais brothers. Jade, Arthur e Linn da Quebrada positivaram para coronavírus quando todos foram confinados no hotel e tiveram que esperar alguns dias a mais para se juntarem aos demais participantes da casa. Isso fez com que o trio demorasse um pouco mais para criarem alianças no jogo.





No início, Jade e Arthur chegaram a conversar sobre jogo. O ator chegou a ganhar uma prova junto com DG e garantiu imunidade logo na semana que chegou. A influencer chegou a se denominar como 'beyblade' por acreditar que se movimentava em vários grupos da casa. Quando Jade conquistou sua primeira liderança, passou a conversar com Laís e Bárbara sobre Arthur dizendo que o ator não a abraçou após a prova do líder e que só estava preocupado em não ir ao paredão.





No entanto, Arthur abraçou a sister e disse que deveria ser indicado pela casa. Jade apenas respondeu que pela líder ele não iria. Mas, o ator teve uma surpresa naquele domingo e foi indicado por Jade diretamente ao paredão. Após a indicação, a sister afirmou que precisava de respostas. A partir deste dia, a sister iniciou uma rivalidade com Arthur.



Quando Arthur voltou do paredão, Jade chegou a afirmar que teve sua resposta, mas informou novamente que queria respostas ainda. Chegou a dizer que fora da casa ela não dava segundas chances para as pessoas. Além disso, ressaltou que não gostaria de correr o risco de indicar outra pessoa para que não fosse alvo de mais uma pessoa na casa.





Depois dessas situações, Arthur acabou sendo colocado diretamente no monstro em uma Prova do Anjo por Laís. Na vez dela de jogar, optou por tirar a plaquinha de Arthur e eliminá-lo da prova. Conforme a regra daquela prova, o primeiro eliminado do jogo iria direto para o monstro. A partir deste dia, a rivalidade entre os dois começou. Jade e Laís chegaram a puxar Arthur para vários Jogos da Discórdia e o apontaram como 'incoerente', 'antagonista', entre outros.