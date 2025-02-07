Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Veja como foi:

João Gabriel vence a quarta prova do Líder e conquista primeira liderança individual

Luísa Monte - Folhapress
07 fev 2025 às 09:19

Compartilhar notícia

Reprodução/Facebook
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

João Gabriel é o novo líder do BBB 25. Os brothers disputaram nesta quinta-feira (6) a quarta prova e primeira individual. O vencedor terá a primeira Festa do Líder da temporada.

A prova desta semana exige mira e habilidade. Os participantes precisam lançar um balão e tentar acertá-lo nas posições de maior pontuação.

Diogo saiu na frente, acertando a pontuação máxima na primeira tentativa. João Pedro o ultrapassou e assumiu a liderança. Guilherme conseguiu passar os dois e João Gabriel empatou a pontuação: os dois fizeram 90 pontos.

Imagem
'Emilia Pérez': a última polêmica dos cinemas estreia em Londrina
Confira a programação de filmes
João Gabriel BBB 25 liderança bbb BBB 25 globo globoplay Rede Globo TV Globo
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas