João Gabriel vence a quarta prova do Líder e conquista primeira liderança individual

João Gabriel é o novo líder do BBB 25. Os brothers disputaram nesta quinta-feira (6) a quarta prova e primeira individual. O vencedor terá a primeira Festa do Líder da temporada.





A prova desta semana exige mira e habilidade. Os participantes precisam lançar um balão e tentar acertá-lo nas posições de maior pontuação.





Diogo saiu na frente, acertando a pontuação máxima na primeira tentativa. João Pedro o ultrapassou e assumiu a liderança. Guilherme conseguiu passar os dois e João Gabriel empatou a pontuação: os dois fizeram 90 pontos.



