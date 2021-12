Juliette revela presente que ganhou de Anitta e flerte com Tiago Iorc

A ex-BBB e maquiadora Juliette Freire, 31, falou sobre um quarto em que ficou hospedada na casa de Anitta, conhecido como quarto do sexo, e o presente inusitado que ganhou da cantora. As revelações foram feitas a Tatá Werneck, 38, no Lady Night (Multishow), exibido nesta segunda-feira (29).



Juliette contou que sua mãe chegou a ficar hospedada no quarto e que sempre ficava de olho para ela não abrir uma gaveta. "Tinha uma gaveta lá que quando ela ia pegar eu ia lá e falava: não, essa gaveta não!"

Questionada sobre o que tinha na gaveta, Juliette disse que tudo. "[Vibradores] de todos os tipos, todos os tamanhos, cores", explicou a ex-BBB. Curiosa, Tatá perguntou a maquiadora se os vibradores eram reutilizáveis.



"Não, ela me deu um novo, um presente, é meu. O dela fica lá, o dela é dela e o meu é meu, a gente separa pelo menos isso", respondeu a ex-BBB, rindo.



A maquiadora admitiu que é namoradeira e já flertou como Tiago Iorc, amigo de Tatá Werneck, pelas redes sociais. "Tem um que tu pegou, eu queria muito, mas ela não [quer}. Posso falar? O Tiago [Iorc]."

Tatá perguntou: "O Iorc?". Juliette respondeu: "Tu namorou com ele Tatá, abre o jogo." Tatá fez brincadeiras para desconversar sobre o suposto affair. "Eu mandei: 'oi, sumido'. Se ele estiver namorando, me perdoe."

Mas Tatá surpreendeu a todos incentivando Juliette a ficar com Iorc. "É bom ali, sabia? Ali é legal! Ele é sensível, tá?". E disse: "Eu gostei!"



No programa, Juliette acabou revelando, após muita insistência da apresentadora, que recebeu pedidos de desculpas dos ex-participantes do BBB Viih Tube, Sarah Andrade, Gilberto Nogueira e Lumena.