Larissa Manoela volta ao SBT após cinco anos para participar de especial da Jequiti

Após cinco anos, a atriz Larissa Manoela voltará para o SBT, mesmo que por apenas um dia. Larissa será uma das convidadas da Live Show de Ofertas, programa especial da emissora de Silvio Santos em parceria com a Jequiti Cosméticos.



A atração será exibida no próximo sábado (25) e terá duas horas de duração. A apresentação será de Celso Portiolli, juntamente com as irmãs Patrícia e Rebeca Abravanel. Além de Larissa, a influenciadora Gkay também está confirmada no programa.

Larissa não vai as instalações do SBT desde 2019, quando finalizou sua participação na novela "As Aventuras de Poliana" (2018-2020). Nesse período, ela foi protagonista de "Além da Ilusão" (2022), novela das seis da Globo.



A relação entre as partes ficou estremecida em 2023, quando o programa Fofocalizando explorou o caso da briga dos pais de Larissa pela fortuna da atriz. Larissa fará o programa como uma das estrelas da Jequiti, com quem ela tem contrato para lançamento de fragrâncias.

Já a escalação de Rebeca e Patrícia é uma forma de colocar um pé de Silvio Santos no programa. O dono do SBT não comanda uma atração desde 2021 e tem ficado recluso em casa.



A ideia de usar o SBT para exibir o programa veio para alavancar as vendas da Jequiti, que não estão tão boas no início de 2024. Ao menos com relação ao que já foram no passado.