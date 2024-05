Londrinenses continuam a doar água, alimentos, roupas e outros itens ao Rio Grande do Sul

Uma sala completamente ocupada por cobertores. Até o teto, todos estão limpos e prontos para o uso. Malas com roupas de cama higinizadas, bem dobradas e perfumadas. Um incontável número de absorventes e itens de higiene para mulheres. Rodos, vassouras, água sanitária, lã para artesanato, água mineral, balas e até um porta-joias com um terço.





Esse é o nível dos artigos destinados para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e que estão sendo preparados para a próxima entrega. Solidariedade, empatia e a ação voluntária tem feito a diferença perante a cenário de catástrofe e uma corrente de ações positivas segue ativa para que as doações prossigam, dada a gravidade da situação.



Caixas de papelão, fitas adesivas para fechar sacolas, canetas do tipo pincel são usadas o tempo todo e quem puder, pode doar. A voluntária Sônia Aparecida Delmonaco reservou grande parte de seu sábado para realizar a triagem das roupas que são doadas na Defesa Civil de Londrina.





"Existe um cuidado imenso das pessoas ao doar e isso nos dá alegria. Essa mala inteira aqui é só roupa de cama. Boa, limpa, cheirosa e toda dobradinha", comenta.

De um lado, roupas infantis separadas por idade, tamanho, de menina ou de menino. Em uma caixa, as de bebês. Feminina verão, masculina inverno. Com praticidade e organização, Delmonaco agiliza o seu trabalho com foco no destino de quem as aguarda.





O modo carinhoso como as doações chegam são valorizado por ela, pois demonstram que existe realmente bondade e respeito nessa hora de tantas perdas.

A servidora pública Renata Ramos tem atuado com distinção em prol do Rio Grande do Sul e, sem querer publicidade sobre, faz a entrega do dia com todas as identificações no posto de arrecadação da Joaquim de Mattos Barreto.





Ao saber que há uma voluntária em ação, junta-se a ela. Feito formiguinhas, abrem sacolas, dobram peças e se alegram com os artigos em excelente estado de conservação. Há doações que já chegam totalmente prontas. Em sacos etiquetados, com numeração e, ainda assim, fazem a devida conferência e somam o pacote ao nicho certo.

A estudante Maria Eduarda, cinco anos, também marcou presença em uma das bases de entrega de doação neste sábado (18). Na companhia de seus pais, deixou o que separou recentemente para a população gaúcha.





Sua mãe, a autônoma Juliane Nagao relata que foi um momento especial em sua casa enquanto faziam as separações. A caixa de roupas de Duda, como é chamada, continha desenhos e mensagens. "Vamos trazendo aos poucos", completa a mãe.





Contagiadas, contam que há mais para vir. "Brinquedos. Temos muitos brinquedos bons em casa e que vamos entregar. A escola onde ela estuda e também onde faz natação estão em campanha e considero que diante de todo o sofrimento que estão passando, nosso gesto é o mínimo que podemos fazer", reflete.





