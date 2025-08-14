Pesquisar

Neste sábado

Londrinense Felca participará do Altas Horas para falar sobre adultização de crianças

Redação Bonde
14 ago 2025 às 14:53

Reprodução/ Instagram
O influenciador e youtuber de Londrina Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, estará neste sábado (17) no programa Altas Horas, da TV Globo, para dar detalhes do vídeo que expõe a adultização de crianças na internet.


A participação do londrinense foi confirmada pelo apresentador da atração, Serginho Groisman, via Instagram. "Minha gente, estou me preparando para gravar mais um Altas Horas para sábado. Olha o nosso convidado", disse o apresentador, mostrando Felca. "Sou eu. Sábado! Venha ver o programa. Está muito legal. Espero você lá", respondeu o youtuber.


Felca viralizou com um vídeo/documentário sobre a exploração infantil nas plataformas digitais. Desde a publicação, em 6 de agosto, o conteúdo recebeu 39 milhões de visualizações.


No "documentário" de quase 50 minutos, Felca denunciou influenciadores que expõem crianças e adolescentes de maneira sexualizada. Entre os citados está o paraibano Hytalo Santos, alvo de investigação pelo MPPB (Ministério Público da Paraíba) desde 2024 por possível exploração de menores. Como resultado da revolta popular após o vídeo de Felca, a conta de Hytalo foi desativada no Instagram.


Leia mais sobre o vídeo de Felca nesta reportagem do Portal Bonde!



Londrinense programa Altas Horas criança Adultização de crianças Felca
