Londrinense Felca participará do Altas Horas para falar sobre adultização de crianças

O influenciador e youtuber de Londrina Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, estará neste sábado (17) no programa Altas Horas, da TV Globo, para dar detalhes do vídeo que expõe a adultização de crianças na internet.





A participação do londrinense foi confirmada pelo apresentador da atração, Serginho Groisman, via Instagram. "Minha gente, estou me preparando para gravar mais um Altas Horas para sábado. Olha o nosso convidado", disse o apresentador, mostrando Felca. "Sou eu. Sábado! Venha ver o programa. Está muito legal. Espero você lá", respondeu o youtuber.





Felca viralizou com um vídeo/documentário sobre a exploração infantil nas plataformas digitais. Desde a publicação, em 6 de agosto, o conteúdo recebeu 39 milhões de visualizações.





No "documentário" de quase 50 minutos, Felca denunciou influenciadores que expõem crianças e adolescentes de maneira sexualizada. Entre os citados está o paraibano Hytalo Santos, alvo de investigação pelo MPPB (Ministério Público da Paraíba) desde 2024 por possível exploração de menores. Como resultado da revolta popular após o vídeo de Felca, a conta de Hytalo foi desativada no Instagram.





