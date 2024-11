Luana vence 9ª prova do Fazendeiro em A Fazenda 16

Luana venceu a 9ª Prova do Fazendeiro de A Fazenda 16 (Record) e escapou da roça.

Na Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (14) na Fazenda 16 (Record), Luana, Vanessa e Flora precisaram colocar em prática sua memória, percepção e agilidade.

O objetivo era montar a imagem certa de cubos coloridos antes de suas adversárias. Quem conseguisse terminar primeiro, ganhava mais pontos nessa primeira etapa.

Depois, na segunda fase, três influencers participaram da brincadeira, com desafios de memória para as peoas.

Por fim, os pontos da montagem dos cubos somados ao desafio dos influencers, entregava o número final. Quem tivesse mais pontos, ganhava a disputa.

Vanessa ficou em segundo e Flora em terceiro.

Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.