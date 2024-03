Luciano Huck grava homenagem para Raul Gil na Globo e recria cenário antigo do SBT

O apresentador Raul Gil foi aos estúdios da Globo no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (25). Raul gravou o programa Domingão com Huck, e será homenageado por Luciano Huck em sua atração.



A reportagem conseguiu detalhes de como a homenagem vai acontecer. A exibição já está definida: será no próximo domingo (31), dia de Páscoa, como forma de ter uma atração especial para o dia em que familiares estarão juntos para comemorar o feriado religioso. O programa começa às 17h30.

No palco do Domingão, Huck e sua equipe recriaram o cenário do quadro Cartas e Cartazes, que foi ao ar na década de 1980 no Programa Raul Gil, em sua primeira passagem no SBT.



Atrás de cada carta endereçada para o apresentador veterano, com mais de 60 anos de carreira, um convidado o aguarda com uma surpresa. A ideia é fazer uma atração emocionante e nostálgica.

A homenagem de Luciano Huck para Raul Gil chama a atenção por conta do histórico. Huck foi contratado pela Globo em 2000 para concorrer diretamente com Raul, que estava em seu auge de popularidade na Record.



Foi assim que estreou o Caldeirão do Huck, atualmente chamado de Caldeirão com Mion, comandado por Marcos Mion. Huck chegou a ser derrotado nos números de audiência por dois anos. Huck só conseguiu virar o jogo em 2002 e nunca mais perdeu a liderança.

Atualmente, Raul Gil está no SBT, onde comanda seu tradicional programa. Sua atração recentemente mudou de horário, e está no ar das 12h às 14h.



Mas com a mudança, Raul Gil deixou de ser mostrado para todo o Brasil pela emissora de Silvio Santos. Apenas São Paulo e algumas capitais, como Rio de Janeiro e Brasília, podem assisti-lo.