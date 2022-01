Madrugada no BBB tem DR, papo sobre Luana Piovani e plantão no Big Fone

A madrugada do Big Brother Brasil foi agitada. Teve papo sobre ex, plantão para tentar atender o Big Fone e até discussão entre duas participantes.



Arthur resolveu passar boa parte da noite ao lado do Big Fone esperando que ele tocasse, mas não foi dessa vez que esse artifício do jogo aconteceu. Até uma bronca da produção rolou após a voz misteriosa dizer que os quartos foram feitos para dormir e que era proibido dormir no jardim.



Em papo com Jade, Jessi revelou que foi ela quem deu um coração partido para a influenciadora. "Eu dei coração para todo mundo e ganhei um coração partido", disse Jade. "Fui eu que dei, você partiu meu coração ontem. Eu fiquei muito magoada com você", revelou Jessi ao dizer que Jade negou ajudá-la enquanto se arrumava para a festa.



"Desculpa, Jessi. Não foi minha intenção, não era para você ir embora. Era só para você passar rápido os shorts", disse Jade.

Em outro momento, Scooby falou sobre Luana Piovani para Tiago Abravanel. Sem saber que a ex-mulher assiste a tudo o que ele faz na casa, comentou sobre como era a parceria entre eles, que têm três filhos juntos.



"Às vezes, por ela falar algumas coisas minhas na internet, as pessoas acham que ela é o capeta comigo, e não é. Muitas vezes ela é muito maneira comigo. A realidade é que ela foi muito mais do que minha mulher. Ela foi mãe, foi amiga, foi um monte de coisa para mim", disse.



"Eu andava de ônibus quando eu conheci a Luana. Eu saí da casa da Luana de ônibus no dia em que eu conheci ela", relembrou.



Na noite deste domingo (30) haverá uma nova dinâmica para o Paredão. Além da indicação do líder Abravanel, Scooby, o imunizado da semana, poderá dar um voto assim como o indicado do Anjo.

Depois, haverá nove votos abertos na sala e outros nove no confessionário para apimentar o jogo.