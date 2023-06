Manoel Soares é demitido da Globo após polêmicas com Patrícia Poeta no Encontro

O apresentador Manoel Soares, dos programas 'Encontro com Patrícia Poeta' da TV Globo e do 'Papo de Segunda' do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira (30). Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na próxima segunda-feira (3), até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração.





No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do 'Encontro', que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa 'Papo de Segunda' do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro.



Manoel Soares se pronunciou nas redes sociais sobre a saída. O apresentador relembrou momentos importantes da emissora.





"Estou saindo da TV Globo, que me permitiu chegar a milhares de casas, contar milhares de histórias", disse Manoel em vídeo no Instagram. "Durante a pandemia, fazer reportagens que ajudaram muitas pessoas".





O apresentador disse não ter ressentimentos à Globo ou aos colegas: "não estou triste, não estou magoado. Tenho muitos amigos dentro da TV Globo". Ele ainda deu boas-vindas aos novos amigos que chegam: "bem-vindos à minha vida".





