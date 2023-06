Em entrevista, Geraldo Luís comenta demissão na Record

O apresentador Geraldo Luís é um dos convidados do programa The Noite (SBT) com Danilo Gentili que irá ao ar nesta quinta-feira (29). Em sua entrevista, Geraldo relembrou sua infância e juventude, revelou seus próximos projetos e comentou sobre o sucesso na televisão.





Publicidade

Publicidade

"Morava no prostíbulo com a minha mãe, que lavava roupa para elas. Era uma região tão ruim, era uma cracolândia e foi lá que aprendi a virar gente", comentou. "O principal que eu fiz com a minha mãe foi ter tirado ela do banheiro coletivo daquela zona. O que mais me humilhava, como filho, era ver a minha mãe na porta do banheiro e homens que faziam os programas com os travestis e prostitutas, as pessoas batendo na porta depois do programa, minha mãe tomando banho e os caras entrando..... A primeira vez que eu vi minha mãe tomando banho sozinha eu chorei. O lugar que eu mais oro e mais me faz voltar a ser o que eu sou é o banheiro", finalizou.