Masked Singer terá episódio dedicado a novelas

The Masked Singer Brasil (Globo) terá uma edição especial no próximo dia 20 de março. O programa trará os mascarados se apresentando ao som de temas de novelas, cantando hits consagrados por tramas como "Vale Tudo", "Tieta", "Saramandaia", "Avenida Brasil' e outras.

E não são só eles que entram no clima: os jurados também se vestem a caráter para homenagear as narrativas. Taís Araujo, 43, revive Maria Penha, de "Cheias de Charme", a empregada doméstica do trio musical Empreguetes, a quem ela deu vida em 2012.

"Eu amo a Penha e essa novela. Quando falaram que o tema do programa seria novelas, eu fiz uma força tarefa e fui falar com a figurinista da novela para pedir o figurino emprestado. E a fantasia estava intacta, foi ótimo ter colocado, as pessoas se divertiram também. Foi muito legal", diz a jurada.



Já Tatá Werneck, 38, incorpora a rainha dos memes Nazaré Tedesco, de "Senhora do Destino" (2004) - com direito a bebê falso e óculos escuros, em referência à cena em que a personagem da atriz Renata Sorrah sequestra o bebê de Maria do Carmo (Susana Vieira). "Eu amo a Nazaré. E estar junto com Taís, Rodrigo, Priscila, Edu e Veveta é sempre um show particular," afirma Tatá.



Rodrigo Lombardi, 45, homenageia o ator Lima Duarte como Sinhozinho Malta, de "Roque Santeiro" (1986). "Acho o Lima Duarte sensacional, um gênio. É um cara que tem uma história muito bonita [...] Quando eu fiz a minha terceira novela na Globo, eu tinha 90% das minhas cenas com ele e a gente trocou muito. Nos tornamos bons amigos e depois fizemos 'Caminho das Índias' (2009). É um cara que eu gosto e admiro, então eu poder trazer esse personagem foi uma honra", lembra Rodrigo.

O ator, inclusive, é homenageado pelo colega de júri Eduardo Sterblitch, 35. O humorista se fantasiou de Raj Ananda de "Caminho das Índias", personagem que ganhou vida com Lombardi. "Me senti super orgulhoso de estar ao lado de pessoas que fizeram muitas novelas. Eu só fiz uma, então fiquei bem emocionado de fazer parte de certa forma", conta Eduardo Sterblitch.



Lombardi entrou na brincadeira e disse que Sterblitch "é o melhor Raj do mundo". "Eu me senti homenageando e sendo homenageado. É muito bom ter essa energia ao redor, dá um respiro de alegria na gente. Apesar de a gente fazer esse programa, que tem uma alegria enorme, estamos em tempos sombrios. Mas nesses momentos era bom olhar para o lado e ver ele [vestido] de 'eu'".