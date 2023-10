“MasterChef Profissionais” tem primeira prova em equipe no terceiro episódio

A Band apresenta nesta terça-feira (3) mais um episódio do MasterChef Profissionais. Na primeira prova em equipe da 5ª temporada, os cozinheiros terão uma missão desafiadora.





Logo no início, os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça revelam uma mesa cheia de iguarias usadas para fazer qualquer tipo de doce. Eles explicam que cada time precisa elaborar um menu degustação inteiro com, no mínimo, quatro sobremesas. Para complicar ainda mais, as receitas devem harmonizar com um determinado tipo de café. Como se não bastasse tudo isso, os concorrentes serão avaliados também por profissionais renomados que entendem do assunto. Entre os convidados estarão o jornalista e crítico gastronômico Arnaldo Lorençato, a barista Isabela Raposeiras, a especialista em produtos brasileiros para confeitaria Joyce Galvão e o confeiteiro Rafael Protti. O grupo que tiver mais votos se salva da eliminação.



No desafio final, os competidores vão reproduzir um clássico francês conhecido no mundo todo: o tournedos rossini. O prato tem como base a parte mais nobre do filé mignon com foie gras, trufas e um molho impecável, o que coloca medo em muito profissional por aí. Os ingredientes de alto nível exigem muito conhecimento e atenção em todos os pontos. Qualquer deslize pode ser fatal. O júri ainda diz que não quer uma versão tradicional, mas sim uma reinvenção utilizando técnicas da gastronomia molecular. O autor do pior trabalho dá adeus ao sonho de conquistar o troféu.