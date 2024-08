MasterChef promove repescagem entre os dez cozinheiros eliminados

O 14º episódio do MasterChef Brasil, que vai ao ar na próxima terça-feira (27), promove uma repescagem entre os dez eliminados. Assim que os cozinheiros que seguem na competição entram no estúdio, Ana Paula Padrão anuncia que eles terão uma folga e convida quem já deixou a disputa para assumir as bancadas.





Após uma recepção calorosa, Andréia, José Jefferson, Juan, Karine, Larissa, Rafaela, Renata, Riad, Thais e Thaissa descobrem que terão de fazer um brunch em duplas a serem definidas por sorteio. Correria e tensão tomam conta do ambiente. Será preciso demonstrar muito conhecimento, criatividade e inteligência emocional para seguir para a próxima e decisiva etapa, que contará apenas com os autores dos melhores resultados.

Na fase final, os aspirantes ao troféu, que até então estavam atuando como aliados, se tornam adversários. Cada um recebe uma cesta com diversos ingredientes, dos mais variados tipos, para criar um prato original. Um tabuleiro de batalha naval gigante é montado na cozinha para que os ex-participantes joguem contra Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.





Caso o jurado descubra onde o concorrente colocou suas ampulhetas, ele perde tempo de prova. Se o competidor acertar em que lugar o chef depositou seus barcos, um item extra é adicionado à sua lista para que a receita tenha um diferencial. Entre as opções estarão trufas, ostras, lagostins e ovas de peixes.





Depois de uma partida acirrada e cheia de emoção, o grupo arregaça as mangas e inicia o trabalho para tentar conquistar a única vaga disponível para retornar ao jogo. Ao término do cronômetro, o júri faz a degustação e elege o melhor, mas uma reviravolta promete surpreender a todos.