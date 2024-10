MasterChef: veteranos buscam redenção em confronto com cozinheiros da temporada

Competidores veteranos vão tentar acertar prato com ingredientes que os tiraram da maior disputa gastronômica do país





A Band apresenta na próxima terça-feira (22), às 22h45, o 22º episódio do MasterChef Brasil. Ao entrarem no estúdio, os sete competidores que seguem na disputa se deparam com vários ingredientes que não possuem conexão entre si: nhoque, peixes (carapau pescadinha e pirarucu), coelho, morangos e itens da culinária chinesa. Ana Paula Padrão pede para que o grupo escolha um produto sem saber o que vem pela frente. Em seguida, Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça explicam que aquelas iguarias simbolizam provas que fizeram alguns ex-participantes serem eliminados ao longo dos últimos 10 anos.

O primeiro desafio da noite trará justamente um duelo com os veteranos, que tentam buscar a redenção em um confronto emocionante nomeado como “A Revanche MasterChef”. Thiago (MasterChef 5), Imaculada, Eduardo e Juliana (MasterChef 6), José Sérgio (MasterChef 8), Fernanda (MasterChef 9) e Stephanie (MasterChef 10) revivem a experiência de retornar ao mais importante talent show gastronômico do país para tentar corrigir o que não conseguiram em suas respectivas temporadas. No caso dos aspirantes ao troféu desta edição, vale uma vaga no mezanino e mais uma semana no jogo. Já para os convidados, a ideia é se confirmar como um bom cozinheiro e evidenciar que a passagem pela competição anos atrás não foi em vão.





Na etapa decisiva, os perdedores dos embates enfrentam um dos maiores pesadelos diante das panelas. Uma mesa cheia de fumaça revela aos poucos qual será a missão: sanduíche de sorvete. Os jurados falam sobre a diversidade dessa sobremesa - que junta dois biscoitos e um recheio refrescante - e suas variações pelo mundo. É preciso lutar contra o tempo para deixar tudo na textura ideal, de modo que o doce não desmorone. Ao final do cronômetro, os chefs fazem a degustação e elegem o autor do pior prato.